Polis atamalarında yeni sistem devreye girdi! Görev puanını 4 kriter belirliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atama ve tayinlerde yeni sistem artık devrede...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 bin atama ve tayin işlemlerini gerçekleştirmek için düzenlenen programda konuştu ve detayları açıkladı.Emniyet Hizmetleri Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığını ifade eden Ali Yerlikaya, yeni sistemle birlikte tıpkı öğretmenlerde olduğu gibi polislerin de görev puanına göre atanacağını anlattı.Bakan Yerlikaya, 'Bu sistemle birlikte tıpkı öğretmenlerimizde olduğu gibi polislerimiz de görev puanlarına göre atanacak. Bu atama sisteminde görev puanı nasıl belirleniyor? Görev puanı günlük görev yeri puanı ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor.' diye konuştu.Bakan Yerlikaya, devam eden açıklamasında 4 kritik unsuru da anlattı ve şöyle dedi:Görev puanı; 'Günlük Görev Yeri Puanı' ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor.Günlük Görev Yeri Puanı ise:Birinci ve İkinci Bölgede bulunan illerimiz ile İstanbul ilimiz için 'Ek Puan' verilmesi,Ticaret Bakanlığı Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan, il ve ilçelerin 'Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması',Son 5 yıllık süreçte, tercih edilme ve atanma oranlarına göre belirlenen 'İl Tercih Edilme Puanı',Son 5 yıllık süreçte, birimde personel başına düşen olay sayısıyla belirlenen ‘'İş Yükü Puanı'...İşte bu 4 kritere göre ortaya çıkan puanların toplamı, Personelin ‘'görev puanını'' oluşturacak.Bu sistemle birlikte artık:Zor şartlarda, mahrumiyet bölgelerinde, görev yapan personelimize puan avantajı geliyor.İstanbul gibi yüksek nüfuslu, görev yoğunluğu fazla olan illerimizde ve Şark görevinde olan personelimize, daha fazla puan verilerek,atama sıralamasında avantajlı konuma gelmesi sağlanıyor.İşte bugün, 2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz bu sistemle:Birinci Bölgeden İkinci Bölgeye 7 bin 983,İkinci Bölgeden Birinci Bölgeye 12 bin 355,İkinci Bölgeden yine İkinci Bölgeye 1.707 olmak üzere, toplam 22 bin 45 polisimizin, atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz.Az sonra atama ve yer değiştirme işlemlerimiz bitecek. Bu işlem bittikten sonra, personellerimiz atama yerlerini, 15 dakika içerisinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait, Personel Bilgi Sistemi üzerinden web aracılığıyla öğrenebilecekler.Artık atamalar, SMS yoluyla da bildirilecek. SMS'ler de personelimize 1 saat içinde iletilecek.Ve 24 saat içinde de, illere, ‘'personelimizin atama yazıları'' sistemden gönderilecek.Reform niteliğindeki bu sistemin iki büyük faydası olacak: Birinci olarak, artık Emniyet Genel Müdürlüğümüzün, Nerede ihtiyacı varsa, O ihtiyaca göre personellerin atamaları ve Yer değiştirilmeleri sağlanacaktır.İkinci olaraksa, bu sistemle artık polis atamalarımız; daha adil olacak; Atamalar, eşitlik ve şeffaflık ölçütlerine göre gerçekleşecektir.