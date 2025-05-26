İsrailli esirden Netanyahu’ya isyan! ‘Bizi öldürüp suçu Filistinlilere atacaklardı’

Gazze'de varılan ateşkes ve esir anlaşması kapsamında ocak ayında Hamas tarafından serbest bırakılan İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı asker Naama Levy, pazar günü Netanyahu hükümeti karşıtı bir mitingde konuştu.Levy, esaret altında bulunduğu günlerde en büyük korkularından birinin İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar olduğunu bildirdi.Levy binlerce kişilik kalabalığa, '(Saldırılar) beklenmedik bir şekilde geliyor. Önce düdükleri duyuyorsunuz, bombaların üzerimize düşmemesi için dua ediyoruz ve sonra vücudu felç edecek kadar yüksek bir sesle patlamalar duyuyoruz ve yer sallanıyor.' ifadelerini kullandı.Levy ek olarak şunları söyledi: 'Her seferinde bunun benim sonum olduğundan emindim. Orada yaşadığım en korkutucu şeylerden biriydi ve bu aynı zamanda beni her şeyden daha fazla tehlikeye atan şeydi.'Levy, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, 'Şu anda bile, o düdükleri ve patlamaları duyan esirler var, korkudan titriyorlar. Kaçacak yerleri yok, sadece dua ediyorlar ve korkunç bir çaresizlik hissiyle duvarlara tutunuyorlar.' ifadelerini kullandı.Levy'nin bu açıklamaları, İsrailli esirlerin ailelerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini yoğunlaştırdığı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sona erdirmesi için yoğun baskı altında kaldığı bir döneme denk geldi.Netanyahu, bu ayın başlarında, İsrail'in düşmanlarını yenmenin 'en büyük amaç' olduğunu ve Gazze'deki kalan esirlerin serbest bırakılmasını sağlamaktan daha önemli olduğunu söylemişti. Bu açıklama, esir ailelerinin temsilcileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.Levy, ise Netanyahu'ya karşı çıkarak, esirler ülkelerine dönmediği sürece bir zafer elde edilemeyeceğini bildirdi ve esir anlaşması için çağrıda bulundu.Levy '(İsrail'de) bizim neler yaşadığımızı gerçekten anlamalarına ve bizi hala Gazze'de bırakmalarına imkan yok.' sözlerini kullandı.Daha önce de İsrail merkezli medya kuruluşu Ynet, serbest bırakılan esirler, onların aileleri ve Netanyahu arasında yapılan bir toplantıdan sızan ses kaydına dayanarak, esirlerin asıl korkusunun İsrail saldırıları olduğundan bahsetti.İlk aşamalarda serbest bırakılan esirlerden biri İsrail'in yalanlarına atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: 'Korkumuz Hamas değildi. İsrail bizi öldürecekti ve sonra da Filistinli grup sizi öldürdü diye iftira atacaktı.'