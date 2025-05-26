İBB'ye yönelik 4. dalga operasyon: 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.Gözaltına alınan 45 kişi sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu İBB çalışanları hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta düzenlenen 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 45 şüphelinin polisteki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolleri için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi.