Gazeteciler Filistin için nöbette!

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde 60 gazeteci Filistindeki mazlumlar ve çocuklar için 24 saat ortak canlı yayın yaparak İsrail zülmünü protesto edecekler. 31 Mayıs Cumartesi günü 12.00'da başlayacak programa İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'da katılacak. Türkiye Basın Federasyonu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:”Filistin'de su yok, ekmek yok, elektrik yok, okul yok…Ambargo, katliam, gözyaşı ve kan dinmiyor.Dünya suskun, insanlık suskun…Ama biz susmayacağız!Çocuklar için,Kadınlar için,Mazlumlar için,İnsanlık adına…31 Mayıs Cumartesi günüSultanahmet Meydanı'nda24 saat boyuncaTürkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarıyla ortak canlı yayın ileFilistin'e ses olacağız!İnsanlığa ses olacağız!Türkiye Basın Federasyonu