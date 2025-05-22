SONDAKİKA FATİH AYVANSARAY'DA METRUK BİNADA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

İstanbul Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olay sonrası çevrede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olay sonrası çevrede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.Çökme nedeniyle olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, ekiplerin arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Binanın daha önceden boşaltıldığı öğrenildi.