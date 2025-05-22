Meteoroloji güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Türkiye bir süredir sıcak havanın etkisi altında. Yurdun birçok bölgesinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkarken, bu artışın birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son raporlara göre Türkiye pazartesi günü itibarıyla batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girecek. Batıdan doğuya kadar kayacak yağışlı hava 4-5 gün boyunca yer yer etkisini gösterecek. Yağışa bağlı olara sıcaklık değerlerinin de düşmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Mayıs hava durumu tahminleri...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey kesimlerinde gökyüzünün parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri ile Orta Karadeniz kıyı şeridinde zaman zaman sis ve pus oluşabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Ege ve Marmara bölgelerinde yer yer toz taşınımı yaşanabileceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde yükselişe geçerek mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Rüzgârın; kuzey ve doğu kesimlerde güney yönlerinden, diğer bölgelerde ise kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.BALIKESİR 34°C Parçalı ve az bulutluEDİRNE 31°C Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 29°C Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 29°C Parçalı ve az bulutluAFYON 29°C Az bulutluDENİZLİ 34°C Az bulutlu ve açıkİZMİR 33°C Parçalı ve az bulutluMUĞLA 32°C Az bulutlu ve açıkADANA 36°C Parçalı ve az bulutluANTALYA 30°C Az bulutlu ve açıkHATAY 30°C Parçalı ve az bulutluISPARTA 30°C Az bulutluANKARA 29°C Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 31°C Parçalı ve az bulutluKONYA 31°C Az bulutluNEVŞEHİR 27°C Az bulutluBOLU 29°C Parçalı ve az bulutluKASTAMONU 28°C Parçalı ve az bulutluSİNOP 22°C Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 25°C Parçalı ve az bulutluAMASYA 31°C Parçalı ve az bulutluRİZE 20°C Parçalı ve az bulutluSAMSUN 22°C Parçalı ve az bulutluTRABZON 19°C Parçalı ve az bulutluERZURUM 22°C Parçalı ve az bulutluKARS 22°C Parçalı ve az bulutluMALATYA 32°C Az bulutluVAN 22°C Az bulutluDİYARBAKIR 34°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 34°C Az bulutlu ve açıkMARDİN 32°C Az bulutlu ve açıkSİİRT 33°C Az bulutlu ve açık