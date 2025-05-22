'Atatürk'ün İsmini Bilemedi' Diye Linç Edilen Genç Kadın Sessizliğini Bozdu!
ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılan Denizlili 24 yaşındaki Kamile Bağcı, Mustafa Kemal Atatürk’ün ikinci adını bilemediği için sosyal medyada linç edildi. Yarışmada yaptığı hata sonrası Türkiye gündemine oturan genç kadın, "Heyecandan bildiğimi hatırlayamadım, ama bu kimseye Atatürk’e olan sevgimi sorgulama hakkı vermez" dedi.
'İkimizin de adı Mustafa, seninki Mustafa Kemal olsun' sözünü unuttu, hayatı değişti!Kaynak: İHA
Yarışmanın 5. sorusunda heyecanına yenik düşen genç girişimci, Atatürk'ün matematik öğretmeninin verdiği “Kemal” ismini bilemedi. 'Mustafa ve Kemal arasında kaldım' diyerek yanlış cevabı veren Kamile Bağcı, yarışmadan elendi. Ancak asıl zorluk bundan sonra başladı. Genç kadın sosyal medyada adeta hedef tahtasına oturtuldu.
'Binlerce hakaret mesajı aldım, mağazamın WhatsApp hattı bile susmadı'
Yarışma sonrası yaşadıklarını anlatan Bağcı, 'Eleştiriyi kaldırabilirim ama linç boyutuna varan hakaretler çok fazlaydı. Tanımadığım binlerce insandan mesaj aldım. Mağazamın hattı bile susturulmadı. Bu kadar ağır tepkileri hak ettiğimi düşünmüyorum' dedi.
'Bir anlık heyecan, bir ömürlük yargılamaya dönüştü!'
Yarışma esnasında büyük bir heyecan yaşadığını belirten Kamile Bağcı, 'O an stüdyoda olmak, ekran başındaki gibi değil. Bildiğim birçok şeyi heyecandan unutmuş olabilirim. Elbette üzgünüm, ama bu benim Atatürk'e olan sevgimi asla gölgeleyemez' diyerek kendisini savundu.
'Biraz empati rica ediyorum'
Tepkilere karşı anlayışla yaklaştığını ifade eden Bağcı, 'Eleştiriler olabilir ama bu şekilde acımasızca linç edilmek çok yıpratıcı. Biraz empati bekliyorum. Orada olmak kolay değil' dedi.
Yarışmanın 5. sorusunda heyecanına yenik düşen genç girişimci, Atatürk'ün matematik öğretmeninin verdiği “Kemal” ismini bilemedi. 'Mustafa ve Kemal arasında kaldım' diyerek yanlış cevabı veren Kamile Bağcı, yarışmadan elendi. Ancak asıl zorluk bundan sonra başladı. Genç kadın sosyal medyada adeta hedef tahtasına oturtuldu.
'Binlerce hakaret mesajı aldım, mağazamın WhatsApp hattı bile susmadı'
Yarışma sonrası yaşadıklarını anlatan Bağcı, 'Eleştiriyi kaldırabilirim ama linç boyutuna varan hakaretler çok fazlaydı. Tanımadığım binlerce insandan mesaj aldım. Mağazamın hattı bile susturulmadı. Bu kadar ağır tepkileri hak ettiğimi düşünmüyorum' dedi.
'Bir anlık heyecan, bir ömürlük yargılamaya dönüştü!'
Yarışma esnasında büyük bir heyecan yaşadığını belirten Kamile Bağcı, 'O an stüdyoda olmak, ekran başındaki gibi değil. Bildiğim birçok şeyi heyecandan unutmuş olabilirim. Elbette üzgünüm, ama bu benim Atatürk'e olan sevgimi asla gölgeleyemez' diyerek kendisini savundu.
'Biraz empati rica ediyorum'
Tepkilere karşı anlayışla yaklaştığını ifade eden Bağcı, 'Eleştiriler olabilir ama bu şekilde acımasızca linç edilmek çok yıpratıcı. Biraz empati bekliyorum. Orada olmak kolay değil' dedi.