'Atatürk'ün İsmini Bilemedi' Diye Linç Edilen Genç Kadın Sessizliğini Bozdu!

Yarışmanın 5. sorusunda heyecanına yenik düşen genç girişimci, Atatürk'ün matematik öğretmeninin verdiği “Kemal” ismini bilemedi. 'Mustafa ve Kemal arasında kaldım' diyerek yanlış cevabı veren Kamile Bağcı, yarışmadan elendi. Ancak asıl zorluk bundan sonra başladı. Genç kadın sosyal medyada adeta hedef tahtasına oturtuldu.Yarışma sonrası yaşadıklarını anlatan Bağcı, 'Eleştiriyi kaldırabilirim ama linç boyutuna varan hakaretler çok fazlaydı. Tanımadığım binlerce insandan mesaj aldım. Mağazamın hattı bile susturulmadı. Bu kadar ağır tepkileri hak ettiğimi düşünmüyorum' dedi.Yarışma esnasında büyük bir heyecan yaşadığını belirten Kamile Bağcı, 'O an stüdyoda olmak, ekran başındaki gibi değil. Bildiğim birçok şeyi heyecandan unutmuş olabilirim. Elbette üzgünüm, ama bu benim Atatürk'e olan sevgimi asla gölgeleyemez' diyerek kendisini savundu.Tepkilere karşı anlayışla yaklaştığını ifade eden Bağcı, 'Eleştiriler olabilir ama bu şekilde acımasızca linç edilmek çok yıpratıcı. Biraz empati bekliyorum. Orada olmak kolay değil' dedi.