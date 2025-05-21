Sevgiliye kıyak terfi! İmamoğlu'nun en yakın adamı

İtirafçılarla farklı boyut kazanan İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon. Gözaltına alınan 22 kişi arasında, adı hayali ihale ve rüşvet skandallarına karışan İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin de var.Çetin'in usulsüz ihalelerle yakın çevresine çıkar sağladığı, sevgilisi ve eski sevgilisine İBB'de özel kadrolar verdiği ortaya çıktı. MASAK'a göre mal varlıklarını da yakın çevresinin üzerine yaptı.Taner Çetin'in, kız arkadaşı Ayşegül Karslı'yı İBB'de Eğitim Şefi yaptığı ve Karslı'ya özel ayrı bir makam odası da tahsis ettirdiği saptandı.Çetin'in öncesinde Hale Özdemir ile ilişki yaşadığı, Yol Bakım Müdürlüğü'nde çalışan Özdemir'i İBB Beyaz Masa'ya Koordinatör olarak getirdiği; kendisi ile anlaşmazlık yaşayıp ilişkisini sonlandırdıktan sonra koordinatörlük görevine son verdiği belirlendi.Medya AŞ'den usulsüz ihaleler aldığı tespit edilen Yeni Fikir Eğitim Ltd. Şti'de de arama yapıldı. Aramalarda şirket ofisinde deste deste paralar bulundu.Söz konusu şirketin 2023'te şehit yakınları, gazi ler ve gazi yakınlarına 'kültür turu' adı altında İBB'den 14 milyon 493 bin TL'lik ihale aldığı ancak ihalenin hayali olduğu ortaya çıktı.125 şehir dışı kültür gezisinden sadece bir tanesinin gerçekleştiği öğre nildi. İkinci ihale ise 2024 yılı için, 4.7 milyon TL bedelle 'Reyyan Organizasyon' adlı şirkete verildi. Çanakkale'ye 40 sefer gezi için anlaşıldı. Ancak sadece 3 gezi yapıldı. İddiaya göre Taner Çetin, belediyeden ihale alan şirketten kendisine motosiklet aldırdı.Taner Çetin 1989'da Silivri Belediyesi'nde işe başladığında kendisini Konya Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olarak tanıttı. Oysaki bu üniversite 2009'da kuruldu.CİMER'e Taner Çetin'in üniversite mezunu olmadığı yönünde şikâyette bulunuldu. Müfettiş incelemesinde Çetin'in Silivri Lisesi mezunu olduğu ortaya çıktı.Taner Çetin hakkındaki diğer skandal iddialar ise İBB'ye bağlı çağrı merkezine bankamatikçi çalışan alması, Silivri Belediyesi'nden yılbaşı zamanı tarihi mezarlıktan çam ağacı çalarken suçüstü yakalandığı için kovulması.Çetin'in ayrıca Kemal Tufan adlı şahsa İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Binası'nın girişine bir heykel yaptırdığı fakat heykel işi tamamlandıktan sonra şaibeli fatura kestirdiği iddia edildi.