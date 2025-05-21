Esra Ezmeci’nin Programında Şok Anlar: Canlı Yayında Kalp Krizi!

Esra Ezmeci’nin sunuculuğunu üstlendiği “Esra Ezmeci ile Yeni Baştan” programı, bugün yaşanan çarpıcı olayla gündeme geldi. Programa katılan Hülya isimli konuk, geçmişi ve mevcut ilişkisiyle stüdyoda tansiyonu yükseltti. Hülya’nın şimdiki sevgilisi Tuncay ile eski eşi Halil arasında yaşanan gerilim, canlı yayına damgasını vurdu.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ‘’Esra Ezmeci ile Yeni Baştan” programında bugün yaşananlar ekran başındaki izleyicileri şoke etti. Programa konuk olan Hülya isimli kadın, eski eşi Halil ve şu anki sevgilisi Tuncay arasında yaşanan tartışma stüdyoyu karıştırdı. Gerginliğin tırmanması sonucu Tuncay kalp krizi geçirdi.



‘Çocuğuma sahip çıksın bana yeter’



Canlı yayında Halil, Hülya'nın evlenmeden önce ablasıyla konuştuğunu, ona ‘Halil benim çocuğuma sahip çıksın, ben başka bir şey istemem demiş. Şimdi bana altın meselesini açıyor,’ sözleriyle tepki gösterdi.



‘Çocuklarıma zarar verir’



Esra Ezmeci'nin, “Altını boşver, çocuklarının Tuncay’la kalmasını neden istemiyorsun?” şeklindeki sorusu üzerine Halil, Tuncay’a yönelik sert ifadeler kullandı. “O çocuklarıma zarar verir,” diyen Halil’in sözleri sonrası stüdyo bir anda gerildi.



Bu sözlerin ardından tartışmanın diğer tarafı olan Tuncay fenalaştı ve yere yığıldı. Hemen hastaneye kaldırılan Tuncay’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, hastanedeki tedavisinin ardından sağlık durumu stabil.



Programda yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

