Ekrem İmamoğlu'nun manipülasyonu deşifre oldu! 'İBB bütçesi' oyunları da tutmadı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinden yaptıkları açıklamaları paylaşan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, son olarak “560 milyar yolsuzluk var dediler, İBB’nin 6 yıllık bütçesinin bile o kadar olmadığı açığa çıktı” mesajını paylaştı. Bu bilginin kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirten İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, “İBB’nin bütçesi sadece Saraçhane’den ibaret değil. İSKİ ve İETT ile iştirakleri de var. Bunlarla birlikte bakıldığında İBB’nin 2019’dan bugüne kadar olan bütçesi 1 trilyon 171 milyar 773 milyon TL. yani ‘497 milyar bütçemiz var’ diyenler aslında bu tablonun 3’te 2’sini bile isteye gizliyor. Bu kasıtlı bir çarpıtma kamuoyunu yanıltma girişimi” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, adına sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adında hesap açıldı.Millete hizmet üretmek için verilen bütçeyi kendi hesabına kullanmaktan hemen her gün ayrı bir hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk skandalı ortaya çıkan İmamoğlu ve çetesinin adına propaganda yürüten söz konusu hesapta önceki gün Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması paylaşıldı.Yapılan paylaşımda İmamoğlu daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı '560 milyar yolsuzluk var dediler, İBB'nin 6 yıllık bütçesinin bile o kadar olmadığı açığa çıktı' açıklamasını tekrar ettiği görüldü. İmamoğlu'nun söz konusu sözlerinin paylaşımına yanıt ise İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından geldi. Türkyılmaz daha önce aynı açıklamanın CHP Genel Başkanı Özel tarafından paylaşılmasının ardından yaptığı paylaşımda konunun kasıtlı olarak çarpıtıldığını kaydetti.Türkyılmaz yaptığı paylaşımda, 'Göreve geldiğimizden beri İBB'nin toplam bütçesi sadece 497 milyar TL 560 milyar TL yolsuzluk nasıl olabilir? diyorlar. Mantıklı bir soru ama doğru değil. Bu cümle hem eksik bilgi içeriyor hem de bilinçli bir manipülasyon aracı olarak kullanılıyor. Çünkü burada kasten gizlenen bir şey var. Öncelikle şunu söyleyelim İBB'nin bütçesi sadece Saraçhane'den ibaret değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 3 ana kalemden ve onlarca şirketin toplam bütçesinden oluşur. İBB'nin 2019'dan bugüne sadece kendi bütçesi 516 milyar 780 milyon TL. İSKİ'nin bütçesi 114 milyar 486 milyon TL. İETT'nin bütçesi 61 milyar 260 milyon TL iken iştiraklerin toplam bütçesi 479 milyar 246 milyon TL. toplamda 2019'dan bugüne İBB'nin bütçesi aslında 1 trilyon 171 milyar 773 milyon TL. yani '497 milyar bütçemiz var' diyenler aslında bu tablonun 3'te 2'sini bile isteye gizliyor.''Bu kasıtlı bir çarpıtma kamuoyunu yanıltma girişimi. Özellikle iştirak şirketleri soruşturmalarda adı geçen yolsuzluk iddialarının malum merkezinde yer alıyor. Bu şirketler İBB'nin bünyesinde bütçeleri kamu kaynaklarından oluşur. Ama hesaba dahil etmiyorlar. Neden? Çünkü toplam bütçe 1 trilyona dayandığında 560 milyar TL'lik yolsuzluk imkansız olmaktan çıkacak ve konuşulması gereken bir ihtimale dönüşecek işte bu yüzden saklıyorlar. Ayrıca yolsuzluk sadece kasadan çalmak değildir. Bir otoparkın yıkımını durdurmak için talep ettiğiniz 5 milyon Dolar rüşvet, bir ihaleye girecek şirketten alınan komisyon pazarlığı görevi kötüye kullanarak ve kamu otoritesini kullanarak sağlamış oldukları gayri resmi ve gayri meşru gelirler de buna dahildir' dedi.