Osman Gökçek: Suç duyurusunda bulundum!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, ertesi akşam TV100'DE ekranlarında yayına bağlanarak Mansur Yavaş flaş açıklamalarda bulunmuştu.ugün ise AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, suç duyurusunda bulunduğu açıkladı.Adliye önünde basın açıklaması yapan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, “Ankara’da bir talan düzeni var” diyerek, AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile birlikte hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.Gökçek, daha önce ABB tarafından ayrı ayrı alınan 5 milyon, 10 milyon ve 12 milyon adet karton bardakların “muhtarlıklara dağıtıldığı” yönünde açıklamalar yapıldığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Gökçek, “Bu miktardaki bardaklar 100’ün üzerinde TIR’la taşınabilir, ancak ABB sadece 5 TIR'lık malzeme olduğunu söylüyor. Bu açıkça yalan ve bunu yarın kanıtlayacağım” dedi.Osman Gökçek sözlerin şu şekilde devam etti:"Mansur Yavaş’ın güncel değeri 400 milyon TL olan ihalede aldığı 140 Milyon adet karton bardak ile ilgili olarak Ankara Adliyemize giderek suç duyurusunda bulundum.Tüm gerçeklerin ortaya çıkması için davanın takipçisi olacağım gibi vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çabalayacağım." dedi.