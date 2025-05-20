Batman'da çay paketleri içinde uyuşturucu taşıyan yolcu tutuklandı
Kent merkezinde şehirlerarası otobüste çay paketleri içinde 4 kilo 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi taşıyan yolcu tutuklandı.
Batman'da zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde şehir girişinde durdurulan şehirlerarası bir otobüste arama yapıldı.
ÇAY PAKETLERİNİN İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU
Aramada bir yolcuya ait valiz içerisinde bulunan çay paketleri içerisine zulalanmış 4 kilo 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.