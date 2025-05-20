75 milyar metreküplük doğalgaz keşif dünya medyasında! Türkiye için dönüm noktası

Türkiye, enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi İstanbul'da duyurmuştu.Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Göktepe-3'te 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşif yaptık. Ekonomik değeri 30 milyar dolar. İhtiyacı 3,5 yıl tek başına karşılayacak.'' ifadelerini kullanmıştı.Türkiye'nin enerji bağımsızlığında attığı adımlar dünya medyasında haber olmaya devam ediyor.Daily Mare, Karadeniz'deki keşfin Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma stratejisinde bir dönüm noktası olduğunu yazdı.Haberin devamında ''Ankara, yalnızca kendi sahalarından gaz tedarik ederek değil, aynı zamanda Orta Asya ve Orta Doğu'dan Avrupa'ya hidrokarbonların geçişini kolaylaştırarak ülkeyi bölgesel bir enerji merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor'' denildi.Türkiye'nin büyük bir gaz keşfine imza attığı ifade edilen analizde enerjideki hedeflerin artırıldığına dikkat çekilen haberin son bölümünde, yurt içinden temin edilen gaz, enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltmak ve Türkiye'nin diplomatik ve ekonomik müzakerelerdeki elini güçlendirmek için önemli bir araç olarak görüldüğü belirtildi.