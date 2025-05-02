Murat Kurum'dan 'Kıbrıs' paylaşımı: İmza bir eseri daha kazandırıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesi'ne ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan paylaşım geldi...Bakan Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kıbrıs'a imza bir eseri daha kazandırdıklarını belirterek, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile yarın hizmete açıyoruz' dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, 639 bin 475 metrekarelik alanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesi hayata geçirildi. Projenin ilk etabında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları inşa edildi.25 bin 210 metrekarelik KKTC Cumhurbaşkanlığı binasında, Cumhurbaşkanlığı makamı, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul resepsiyon salonu, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor. 20 bin 10 metrekare alanda inşa edilen Meclis binasında ise Başkanlık ve Başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar toplantı salonu yer alıyor. Yine binada 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref, grup toplantı ve başkanlık divanının yanı sıra bir de kütüphane bulunuyor.Meclis binasında farklı etkinliklerde kullanılmak üzere 16 toplantı odası da inşa edildi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak dizayn edilecek toplam 452 bin 428 metrekare alanı kapsayacak millet bahçesi inşası sürüyor. 5 bin 661 metrekare alanda ise 2 bin 252 kişilik 'millet camii' inşa ediliyor. Millet bahçesinde, sosyal donatılar, çocuk oyun alanları, 4 saha, 2 tenis kortu, 1000 kişilik amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, 1675 araçlık otopark ile bir kafeterya yer alacak.Külliye projesinin son etabı kapsamında da yüksek mahkeme ve millet kütüphanesinin inşası başlatıldı.Tamamlanan binaların resmi açılışını, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de katılacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, külliyenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Kıbrıs'ımıza imza bir eseri daha kazandırıyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile yarın hizmete açıyoruz' dedi.KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde açıklama yapan inşaat mühendisi Mehmet Sezer Coşkun, binaların çevre dostu ve enerji verimli binalar olarak tasarlandığını söyledi.Coşkun çalışmalarla ilgili, şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Meclis binamızı, Cumhurbaşkanlığı binamızı, giriş binalarını, güvenlik binalarını ve askeri birlik binalarını tamamladık. Yüksek mahkeme binasının da temelini attık, inşaatı devam etmektedir. Millet bahçesinde de çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda millet bahçesinde bulunan kütüphane inşaatının da temelini attık, orada da betonarme imalatlarımız devam etmektedir. Binalarımızda Kıbrıs taşı dediğimiz özel cephe taşları kullanılmıştır. Binaların bazı detaylarında Türk taşı dediğimiz Marmara mermeri kullanıldı. Yani burada da Kıbrıs taşı ve Türk taşını aynı yerde kullanıp bir birliktelik mesajı oluşturdu.Kıbrıslı Turgut Öder ise 'Kıbrıs'ımıza, Ada'mıza çok yakıştı. Millet bahçesi herkesin kullanacağı büyük bir alan oldu. Bu binaların yapılması, iyileştirilmesi, yenilenmesi ve modern çağdaş bir yapıya ulaşması Ada'mız için ihtiyaçtı. Bir Kıbrıslı olarak tüm yatırımlardan çok memnunum. Emeği geçen tüm devlet yetkililerine, TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletirim' dedi.