Batman'da 2 ton uyuşturucu madde imha edildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen koordineli operasyonlarda, kent genelinde farklı türlerde çok sayıda uyuşturucu maddeye el konuldu. Gerçekleştirilen operasyonlarla hem kullanıcı hem de dağıtıcı seviyesindeki şüphelilere yönelik önemli darbe indirildi.Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, ilgili birimlerin gözetiminde imha alanına götürülerek yakıldı. Böylece halk sağlığına zarar verebilecek potansiyel tehditlerin ortadan kaldırılması sağlandı.Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmaları ve şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısında bulundu.