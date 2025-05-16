  • USD: 38,59 - 38,66
  • EURO: 43,23 - 43,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Batman'da 2 ton uyuşturucu madde imha edildi

Batman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında Emniyet ve Jandarma ekipleri, son iki yılda düzenledikleri 165 operasyonda toplam 2 ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan milyonlarca lira değerindeki maddeler, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde imha edildi.

Ekleme: 16.05.2025 - 12:15 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:15 / Editör: Fehmi Öztürk
Batman'da 2 ton uyuşturucu madde imha edildi
Batman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen koordineli operasyonlarda, kent genelinde farklı türlerde çok sayıda uyuşturucu maddeye el konuldu. Gerçekleştirilen operasyonlarla hem kullanıcı hem de dağıtıcı seviyesindeki şüphelilere yönelik önemli darbe indirildi.

Batman'da 2 ton uyuşturucu madde imha edildi

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, ilgili birimlerin gözetiminde imha alanına götürülerek yakıldı. Böylece halk sağlığına zarar verebilecek potansiyel tehditlerin ortadan kaldırılması sağlandı.

Batman'da 2 ton uyuşturucu madde imha edildi

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmaları ve şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısında bulundu.