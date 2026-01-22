İzmir Sular Altında! Trafik Kilit...

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen yağış geldi.İzmir'de sabah erken saatlerden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu.Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağmurla birlikte hava da karardı.