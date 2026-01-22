İzmir Sular Altında! Trafik Kilit...
İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük hayatını olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen yağış geldi.
İzmir'de sabah erken saatlerden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmurla birlikte hava da karardı.