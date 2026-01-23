Özgür Özel'den Rüşvet ve Yolsuzluk İtirafı! İBB'deki Kirli Çarkı Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında çok dikkat çeken itiraflarda bulundu. Bir kurumda her şeyin kusursuz olamayacağını dile getiren Özel, İBB'de rüşvet ve yolsuzluk yapıldığını kabul etti.Özel, '90 bin kişinin çalıştığı İBB'de mutlaka yolsuz, hırsız, rüşvetçi vardır.' ifadelerini kullandı.Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis üyeliğinin yanı sıra İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olan Ertan Yıldız ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bu şüphelilerle bağlantılı 94 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.Başsavcılığın talimatıyla 19 Mart 2025'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında ilk operasyonu, 100 şüphelinin yakalanması için düzenledi.Operasyonda İmamoğlu, Ongun ve Çalık'ın da aralarında olduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerine 20 Mart'ta başlandı.Ekrem İmamoğlu, 21 Mart'ta emniyette alınan ifadesinde birçok soruya, 'Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.' cevabını verdi.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen İmamoğlu, savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade verirken 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece 'suç örgütü kurmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Savcılık, İmamoğlu ile 89 şüpheliyi 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'ihaleye fesat karıştırmak', 'rüşvet almak', 'irtikap' ve 'kişisel verileri ele geçirmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' gibi suçlardan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, 'Ekrem İmamoğlu elebaşılığında, yöneticiliğini Murat Ongun'un yaptığı yapının, Medya AŞ ve Kültür AŞ'deki birçok ihaleye fesat karıştırdığı, hayali ihalelerle kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirdiği' yönünde tespite yer verildi.Sevk yazısında, çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı İmamoğlu'nun örgüt içerisinde tartışılmaz ve karşı konulmaz tek söz sahibi olmakla birlikte örgüt lideri ve yöneticisi tarafından verilen talimatların diğer örgüt yöneticilerinin altında yer alan örgüt üyeleri eliyle gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 zanlı tutuklanırken 41 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İmamoğlu, tutuklandığı 23 Mart'ta İçişleri Bakanlığının kararı doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı.Soruşturma kapsamında 26 Nisan'da 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı doğrultusunda ikinci operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılardan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun da aralarında olduğu 18'i tutuklanırken 34'ü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.Başsavcılık tarafından, soruşturma kapsamında 20 Mayıs'ta 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan zanlılardan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklanırken 7'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.Soruşturmada, Başsavcılığın 22 Mayıs'ta 7 şüpheli hakkındaki gözaltı kararının ardından yakalanan zanlılar tutuklandı.Soruşturmada, Başsavcılığın 23 Mayıs'ta 46 zanlıya ilişkin gözaltı kararının ardından beşinci operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın aralarında olduğu 25 zanlı tutuklandı, 21 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.Soruşturmada, 31 Mayıs'ta düzenlenen altıncı operasyonda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik yakalandı. Söz konusu kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın iddiaları üzerine hakkında başlatılan soruşturmada 19 Haziran'da tutuklandı.Soruşturmada gözaltına alınan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş de 20 Haziran'da tutuklandı.Soruşturmada, 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheli Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan tutuklanırken avukat Onur Büyükhatipoğlu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.Soruşturmada, 18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, ilerleyen günlerde gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Gözaltına alınan şüphelilerden Boğaziçi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan ile satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli dün tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren 39 şüpheli tahliye edildiSoruşturma kapsamında 42'si tutuklu 74 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren tutuklu şüpheliler şöyle:'İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, iş insanları Ali Nuhoğlu, Adem Soytekin, Seyfi Beyaz, Ahmet Sari, İsmail Sari, Ahmet Çiçek, Eyüp Subaşı, Noyan Kırmızıgül, Murat İlbak, Muhittin Palazoğlu, Kabil Taşçı, Mehmet İlhan Gülay, Nezahat Kurt, Berat Çağrı Kapki, İhsan Mengir, Yücel Mengir, Dinçer Kantar, Alaeddin Vardar ve Fikret Baydemir, tutuklu şüpheli Hüseyin Köksal'ın şoförü olan şüpheli Servet Yıldırım, avukat Süleyman Atik, inşaat teknikeri Altan Gözcü, muhasebe müdürü Murat Bıyık, reklamcı Hüseyin Kum, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, tutuklu şüpheli Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin ile koruması Murat Erenler, Şeyhmus Sarıboğa, Güngör Gürman, Hasan Özsoy, Taner Gümüş, Kadir Gümüş, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, avukat Orçun Muhittin Yılmaz ve iş insanı Sarp Yalçınkaya.'İfade veren tutuklu 42 şüpheliden 39'u tahliye edildi. İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, iş insanı Sarp Yalçınkaya ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz ise verdikleri ifadelerin soruşturmanın aydınlanması için yeterli olmaması gerekçesiyle tahliye edilmedi.Bazı şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerİSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinde, 2019'da İSTON AŞ'de genel müdür olarak göreve başladığı süreçte şüpheli Ertan Yıldız'ın iştiraklerden sorumlu başkan danışmanı olduğunu anlattı.Togay, Ertan Yıldız'ın Bakırköy'deki ek hizmet binasında iştirak çalışanlarından oluşan koordinasyon ekibi kurduğunu, bu yapının 'satın alma ve ihale', 'hukuk', 'finans', 'insan kaynakları', 'iletişim' ve 'endüstriyel ilişkiler koordinatörlüğü' olmak üzere toplam 6 koordinatörlükten oluştuğunu dile getirdi.Yıldız'ın iştiraklerdeki bütün süreçleri bunlar üzerinden yürüttüğünü kaydeden Togay, 'Satın alma, ihaleye çıkış, ihale sonuç, atama, terfi, finansal süreçler, sendikal süreçler ve benzeri tüm yönetim kurulu kararları bu koordinatörlükler üzerinden Yıldız tarafından onaylanıyor, daha sonra yönetim kurulu imzasına çıkıyordu. Yönetim kurulu kararlarının aslının üzerine İBB kaşesi vuruyordu. Bu kaşenin anlamı Ertan Yıldız'ın bu kararı onayladığı manasına gelmekteydi. Sonrasında bu yönetim kurulu kararları imzaya çıkıyor ve imzalar atılıyordu. Bu yapı yaklaşık 1,5 yıl öncesine kadar bu şekilde devam etti. Söz konusu anlattığım yapı, gayriresmi olarak hiçbir hukuki altyapısı olmadan kontrolsüz yürütülmüş bir yapıydı.' beyanında bulundu.Şüpheliler arasında yer alan iş insanı Adem Soytekin de ifade verdi.Soytekin, söz konusu operasyonun çok öncesinden duyulduğunu iddia ederek 'İmamoğlu başta olmak üzere avukat Mehmet Pehlivan tarafından sistemdeki tüm aktörler uyarıldığı için şu an ve operasyon esnasında nakit para bulunamamıştır. Operasyon öncesinde Fatih Keleş'in sistemin paralarını sakladığı güvenli evler olduğunu biliyorum. Veysel Erçevik'in (şüpheli) kullanmış olduğu ev de bunlardan birisiydi. Bakırköy'de Aşçıoğlu ve Nef, Koru Florya'da Mustafa Keleş'e ait bir dairenin bu amaçlarla tutulduğunu bilmekteyim.' ifadelerini kullandı.İş insanı Ahmet Sari ifadesinde, İBB'den hak ettiği 3 milyar liranın üzerindeki ödemenin yapılmadığını, bu süreçte alacaklarını tahsil edebilmek için Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'in kendisinden para istediğini öne sürdü.Yıldız'a farklı tarihlerde 63 milyon lira, Keleş'e de 17 farklı tarihte toplam 169 milyon 500 bin lira vermek zorunda kaldığını aktaran Sari, ödemelere ilişkin dekontları soruşturma dosyasına sunacağını kaydetti.Nuhoğlu İnşaat Genel Müdürü Ali Nuhoğlu da İBB'nin iştiraklerine yaptığı işlerde hak ediş ödemelerini alabilmek için kendilerine belli bir komisyon verme zorunluluğu dayatıldığını savundu.Nuhoğlu, ödemelerle ilgili görüşmeleri Fatih Keleş'le yaptığını, farklı tarihlerde toplam 4 milyon 836 bin liranın çalışanları tarafından Keleş'in kardeşine teslim edildiğini belirtti.İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, Ekrem İmamoğlu'yla çalışmaya başladığı dönemden itibaren yaptığı hiçbir işte kendisine doğrudan menfaat temin etmediğini iddia etti.İmamoğlu'yla 2020'de yaptıkları şifahi anlaşmayla aldığı resmi maaşına ek 2024 yılına kadar yıllık 100 bin dolarlık gayriresmi maaş daha aldığını aktaran Öner, bu maaşı aracısız ve doğrudan İmamoğlu'ndan aldığı iddiasında bulunarak, ek maaşın kaynağıyla ilgili bilgisi olmadığını ve paranın kaynağını sormadığını savundu.Neva Reklamcılık şirketinin sahibi Ahmet Çiçek, Murat Ongun'un onayı olmadan reklam sektöründeki şirketlerin İBB'le iş yapmalarının imkansız olduğunu aktardı.Çiçek, Ongun'la birlikte fiyatları belirleme noktasında yetkili olan Eyüp Subaşı'nın (şüpheli) tüm reklam mecralarının fiyat listesini hazırlayarak Ongun'a verdiğini, Ongun'un da bu şekilde diğer firmalara 'Bu işi sen şu kadar fiyata yapacaksın.' şeklinde duyuru yaptığını, bu şekilde usulsüz iş alımlarıyla ihale süreçlerinin başladığını dile getirdi.Soruşturmada hala tutuklu bulunan bazı şüpheliler ise şunlar:'Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan.'Soruşturmada, mart ayından bu yana yapılan çalışmalarda, şüpheli sayısı 330'a yükseldi. Söz konusu şüphelilerden 320'si polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları tutuklanırken, bazıları hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.Şu anda soruşturma kapsamında 105 şüpheli tutuklu bulunurken, 215'ine adli kontrol tedbiri konuldu.Öte yandan, kolluk ekiplerinin İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un 'danışmanı' olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.