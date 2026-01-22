Balıkçılar İBB'ye Çağrıda Bulundu!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Menekşe Plajı bölgesinde, Küçükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği alanda yaşanan kum birikintileri, balıkçı teknelerinin geçişini zorlaştırıyor. Özellikle lodos sonrası ters akıntının etkisiyle kanal ağzında oluşan kum setleri, teknelerin karaya oturmasına ve hasar görmesine neden oluyor.Bölgede tekneyle olta balıkçılığı yapan vatandaşlar, sorunun uzun süredir devam ettiğini ancak kalıcı bir çözüm üretilmediğini dile getiriyor. Balıkçılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine defalarca başvurduklarını, yapılan müdahalelerin ise kısa süreli temizlik çalışmalarıyla sınırlı kaldığını belirtiyor.Menekşe'de teknesi bulunan balıkçılardan Coşkun Tatlıcı, yaşadıkları sıkıntıyı şu sözlerle anlattı:Lodos ve gelgit sonrası kanalın içi kumla doluyor. Su seviyesi düşünce teknelerimiz büyük tehlike yaşıyor, giriş çıkış yapamıyoruz. Kalıcı çözüm için kanal ağzına mendirek ya da dalgakıran yapılması gerekiyor. Yaklaşık 3 yıldır bir sonuç alamadık. Yapılan temizlikler günü kurtarıyor, sonra sorun yeniden başlıyor.Bir diğer balıkçı Mustafa Gökırmak ise her yıl aynı tabloyla karşılaştıklarını ifade ederek, “Her lodos sonrası kanal ağzı kapanıyor. Kum birikiyor, göl akıntı yapıyor ve teknelerimiz zarar görüyor. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili yerlere başvurduk ama kalıcı bir adım atılmadı.” dedi.Bölge balıkçıları, hem can hem de mal güvenliği açısından sorunun daha fazla büyümeden çözülmesini istiyor. Balıkçılar, geçici temizlik yerine altyapı çalışmalarıyla kalıcı önlem alınması gerektiğini vurguluyor.