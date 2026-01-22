Akılalmaz Olay! Iban Verdikten Sonra...

Olayın başlangıcı, 2023 yılında Özlem Develi'nin dershanede tanıştığı M.D. isimli şahsa güvenmesiyle dayanıyor. M.D., ticari faaliyetlerini sürdüremediğini ve hesaplarının blokeli olduğunu iddia etti.Arkadaşına iyilik yapmak isteyen genç kız, özel bir bankadan hesap açarak IBAN'ını ve kullanım yetkisini M.D.'ye devretti. Ancak bu 'iyilik' çok geçmeden büyük bir kabusa dönüştü.Kullanıma sunulan IBAN üzerinden M.D.'nin, sosyal medya platformlarında sahte çekilişler düzenlediği ortaya çıktı. Çekilişi kazandığını sanan vatandaşlardan vergi veya kargo ücreti adı altında paralar toplayan şahıs, vaat ettiği ürünleri göndermeyince mağdurlar soluğu karakolda aldı. Paraların yattığı hesabın sahibi olarak görünen Özlem Develi, bir anda Türkiye genelindeki onlarca dolandırıcılık dosyasının baş şüphelisi haline geldi.Durumu fark eder etmez hesabını kapatan ve şikayetçi olan Develi için yargı süreci beklendiğinden çok daha ağır geçti. Geçtiğimiz hafta Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada genç kız, 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Develi'ye 149 bin 960 TL adli para cezası verdi. Hakkında açılan 20 davadan 11'i hâlâ devam eden genç kız, hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle büyük bir korku yaşıyor.Mağduriyetini anlatmaya çalışan Özlem Develi, arkadaşı M.D. tarafından tehdit edildiğini de iddia etti. Develi, şahsın kendisine 'Seni sabah evinden terörist diye aldırırım. Gel bu işin parçası ol, günlük 2 bin lira harçlık al' şeklinde mesajlar attığını belirtti. Suçsuz olduğunu ve asıl faillerin dışarıda gezdiğini söyleyen Develi, yaşadığı korku nedeniyle evinden çıkamaz hale geldi.Tüm bu zor süreçte eğitimini aksatmayan ve Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olan Develi, hakkında çıkan yakalama kararı ve kesinleşmiş cezalar nedeniyle okuluna gidip diplomasını teslim alamıyor. Gözyaşları içinde yardım isteyen genç kız, Üniversiteyi bitirdim ama işe giremiyorum, diplomamı alamıyorum. Hayatımı mahvettiler' diyerek yetkililere seslendi.