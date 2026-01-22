TMSF Papara'yı Satışa Çıkardı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), finans teknolojileri sektörünün önemli oyuncularından Papara için beklenen satış sürecini başlattı. Yapılan resmi duyuruya göre, TMSF Papara ihalesi kapsamında şirketin tüm payları satışa sunulacak. Bu gelişme, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şirkete kayyum atanmasının ardından geldi.TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre, ihale için belirlenen muhammen bedel 4 milyar 270 milyon TL olarak duyuruldu. Bu satış, sadece Papara Elektronik Para AŞ'yi değil, aynı zamanda gruba bağlı diğer önemli şirketleri de kapsıyor. Satışa dahil edilen diğer kuruluşlar şunlardır:Papara Teknoloji AŞPapara Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞPapara Menkul Değerler AŞSatış, kapalı zarf usulü teklif alınması ve ardından açık artırma yapılması şeklinde iki aşamalı bir yöntemle gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen potansiyel yatırımcıların oldukça yüksek bir teminat bedelini gözden çıkarması gerekiyor. Katılım için yatırılması gereken teminat tutarı 213,5 milyon TL olarak belirlendi.Ayrıca TMSF, ihale sürecine ilişkin takvimi de netleştirdi. Yatırımcılar için kritik olan tarihler, sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. İhale takvimine göre süreç şu şekilde işleyecek:Veri İnceleme Dönemi: 20 Ocak – 6 Şubat 2026Son Teklif Verme Tarihi: 9 Şubat 2026Tekliflerin Açılması ve Açık Artırma: 10 Şubat 2026Bu takvim, yatırımcıların şirket hakkında detaylı bilgi edinmesi ve tekliflerini hazırlaması için yeterli bir süre tanıyor. Tekliflerin açılmasının ardından açık artırmanın aynı gün içinde tamamlanması planlanıyor.