ABD Basını Türkiye Liderliğini Yazdı!

Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisinin giderek artması ABD basınının dikkatinden kaçmıyor.ABD merkezli The National Interest'te yayımlanan analizde, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la sessiz ancak stratejik bir siyasi ve askeri yakınlaşma sürecine girdiği ifade edildi.Analizde, söz konusu iş birliğinin bölgenin geleceğinde ABD'ye kıyasla çok daha belirleyici bir rol üstlenebileceği değerlendirmesine yer verildi.Haberde, ABD'nin tanıdığı ve anladığı şekliyle eski Orta Doğu düzeninin artık var olmadığına dikkat çekildi. Washington yönetiminin bu gerçeği bir ölçüde fark ettiği, ancak oyunun bittiğini belli etmemeye çalıştığı ifade edildi.ABD destekli eski düzenin yerle bir olduğu vurgulanan analizde, bölgede değişen dinamikler nedeniyle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin yeni bir koalisyon kurmaya çalıştığı aktarıldı.The National Interest'teki analize göre, kurulan bu koalisyon yakın ve orta vadede iki önemli jeopolitik işlevi yerine getirmek üzere tasarlandı. Haberde bu hedeflerden ilkinin, giderek dengesizleşen İsrail'in caydırılması olduğu belirtildi.İkinci hedefin ise üç ülkenin çok farklı bir Orta Doğu'yu daha iyi şekillendirebilmeleri için yeterince büyük bir blok halinde bir araya gelmeyi amaçlaması olduğu vurgulandı.Analizde, ittifakı oluşturan ülkelerin sahip olduğu stratejik güçlere de ayrıntılı olarak yer verildi. Suudi Arabistan'ın Müslüman dünyası için önemli bir yere sahip olduğu, aynı zamanda petrol ve doğal gaz kaynakları sayesinde zengin bir ülke olduğu hatırlatıldı. Pakistan'ın ise nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke olduğu dile getirildi.Türkiye'nin konumuna özel bir parantez açılan haberde, Ankara'nın savunma sanayisi ile büyük ilerleme kaydettiği ve NATO içerisinde önemli bir askeri güce sahip olduğunun altı çizildi.Türkiye'nin NATO üyesi olmasının yanı sıra dünyanın en güçlü askeri ülkelerinden biri olduğu, ayrıca hızla gelişmekte olan çok kutuplu sistemde önemli bir güç haline geldiği ifade edildi.Bölge halkının hem kendi yolunda ilerlediği hem de açıkça yeni bir bölgesel düzenin doğuşunu koordine etmeye hazırlandığı belirtilen haberde, bu yeni düzenin niteliklerine dair öngörüler paylaşıldı.Yeni yapının kesinlikle daha az Amerikan yanlısı olacağı, muhtemelen İsrail'i izole edeceği ve on yıllardır dağınık halde olan Müslüman askeri gücü bir araya getirebileceği vurgulandı.Son yıllarda Türkiye'nin Orta Doğu'da daha fazla kontrol sağlamak için kararlı adımlar attığı ifade edilirken, son 20 yılda harcanan tüm paraya ve canlara rağmen, bölgenin kesin bir şekilde ABD ve İsrail'den uzaklaşarak çok farklı bir yöne doğru yol alacağı aktarıldı.Haberde son olarak, yeni Suudi Arabistan-Pakistan-Türkiye ekseninin, 2001 yılından bu yana dünyada dengelerin ne kadar ciddi şekilde değiştiğinin en somut göstergelerinden biri olduğu ifade edildi.