Papel'e Kara Para Operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne soruşturma başlattı.Soruşturma 'kara para aklama' suçuna yönelik olarak başlatıldı.Soruşturmaya ilişkin olarak 41 şüpheli için gözaltı kararı verildi.Soruşturmanın ana nedeni, TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.Akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.Soruşturma kapsamında ayrıca TMSF, Papel'e kayyum olarak atandı.Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle 'para nakline aracılık etme' suçunu işledikleri belirlendi.