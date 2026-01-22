Göz Sağlığını Tehdit Ediyor! Yanlış Aydınlatma...

Günlük yaşamın büyük bölümü kapalı alanlarda ve ekran karşısında geçerken, göz sağlığını tehdit eden risklerin başında yanlış aydınlatma geliyor.Çoğu zaman fark edilmeden maruz kalınan uygunsuz ışık koşulları, gözleri zorlayarak yaşam kalitesini düşürebiliyor.Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ercan İnalkaç, ev ve ofislerde doğru aydınlatmanın göz sağlığı açısından kritik önem taşıdığını söyledi.Yanlış aydınlatmanın gözler üzerinde ciddi bir stres oluşturduğunu vurgulayan Dr. İnalkaç, şunları söyledi:'Klinikte en sık karşılaştığımız şikayetler; göz yorgunluğu, baş ağrısı, göz kuruluğu ve odaklanma güçlüğüdür. Bu sorunların önemli bir kısmı yaşam alanlarımızdaki yanlış ışık kalitesinden kaynaklanıyor.'Aydınlatmanın yalnızca görmeyi değil, ruh halini, uyku düzenini ve genel fizyolojik konforu da etkilediğine dikkat çeken Dr. İnalkaç, uygun olmayan ışık koşullarının uzun vadede günlük yaşam kalitesini belirgin şekilde düşürebileceğini ifade etti.Doğru aydınlatma için ampul seçiminin rastgele yapılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. İnalkaç, şu ifadeleri kullandı:'Işığın rengi kelvin, parlaklığı ise lümen değeriyle ifade edilir. Çalışma ve odaklanma gerektiren alanlarda 4 bin ila 4 bin 500 kelvin arası, doğal beyaza yakın ışıklar en dengeli seçenektir. Dinlenme alanlarında ise 3 bin kelvin civarında daha sıcak tonlar tercih edilmelidir.'Lümen değerinin de oda büyüklüğüne göre ayarlanması gerektiğini belirten Dr. İnalkaç, çok loş ya da aşırı parlak ve kamaştırıcı ışıkların gözleri daha hızlı yorduğunu söyledi.Işığın yalnızca ampulden ibaret olmadığını vurgulayan Op. Dr. İnalkaç, şöyle devam etti:'Gün ışığı gözlerimiz için en ideal aydınlatmadır. Mümkün olduğunca faydalanmalı. Yapay ışık kullanırken ışığı doğrudan göze yönlendirmek yerine tavan veya duvarlardan yansıtan dolaylı aydınlatma tercih edilmelidir. Ayrıca tek bir ışık kaynağı yerine tavan lambasıyla birlikte masa lambası kullanmak daha dengeli bir ortam sağlar.'Dijital ekran kullanımına da değinen Dr. İnalkaç, şu değerlendirmede bulundu:'Loş bir ortamda çok parlak ekran kullanmak göz yorgunluğunu hızlandırır. Ekran parlaklığı ortam ışığıyla uyumlu olmalıdır. Ayrıca her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca yaklaşık 20 adım(6 metre) uzağa bakmayı içeren 20-20-20 kuralı mutlaka uygulanmalıdır.'Op. Dr. İnalkaç, doğru aydınlatmanın bir lüks değil sağlık yatırımı olduğunu vurgulayarak, 'Doğru ışık seçimi görsel konforumuzun yanı sıra genel fizyolojik sağlığımız için de kritik bir öneme sahiptir.' diyerek sözlerini tamamladı.