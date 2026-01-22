Merkez Bankası Açıkladı! Faiz Beklentisi...

TCMB PPK, Fatih Karahan başkanlığında yılın ilk toplantısı yapıldı. Toplantının ardından yılın ilk faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası faizi indirdi.Merkez faizi yüzde 38'den 37'e çektiGeçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmiştİ.Ekonomistler, ocak ayında netleşen ücret ve emekli maaşı artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerinin TCMB tarafından takip edildiğini belirtti.