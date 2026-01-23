Meteoroloji Uyardı! Yağmur ve Kar...

  • USD: 43,22 - 43,30
Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. Yurdun batısında şiddetli sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kuvvetli kar uyarısında bulunuldu. 26 il için 'sarı' alarm verildi. İşte alarm verilen illerimiz ve ülkemizde hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2 BÖLGEDE KUVVETLİ KAR ALARMI

Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Hatay'da kuvvetli yağış, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor.

26 KENT İÇİN 'SARI' ALARM VERİLDİ

Meteoroloji tarafından 26 ilimiz için yağmur ve kara karşı 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. İşte alarm verilen o illerimiz: 'Antalya, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye.'

DOĞU AKDENİZ'DE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE 'BUZLANMA'YA DİKKAT

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK BATIDA YÜKSELİYOR

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

BURSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu

ÇANAKKALE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

EDİRNE: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

KIRKLARELİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

A.KARAHİSAR: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MANİSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ADANA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli olması bekleniyor

HATAY: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

ISPARTA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ÇANKIRI: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KAYSERİ: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

BOLU: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP: 11, Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TRABZON: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

RİZE: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ERZURUM: -2, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS: -3, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA: 0, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

VAN: 2, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ŞANLIURFA: 2, Sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

BATMAN: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

DİYARBAKIR: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

GAZİANTEP: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

SİİRT: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

MARDİN: 0, Sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı