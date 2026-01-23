Meteoroloji Uyardı! Yağmur ve Kar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Hatay'da kuvvetli yağış, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor.Meteoroloji tarafından 26 ilimiz için yağmur ve kara karşı 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. İşte alarm verilen o illerimiz: 'Antalya, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye.'Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Meteoroloji'nin son tahminlerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:ANKARA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıİSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyorBURSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurluKOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmurluÇANAKKALE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyorEDİRNE: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyorKIRKLARELİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyorA.KARAHİSAR: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıDENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıMANİSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıADANA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli olması bekleniyorHATAY: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyorISPARTA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıÇANKIRI: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıESKİŞEHİR: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıKAYSERİ: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyorBOLU: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutluSİNOP: 11, Parçalı ve çok bulutluAMASYA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıSAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurluTRABZON: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurluRİZE: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurluERZURUM: -2, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıKARS: -3, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıMALATYA: 0, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyorVAN: 2, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıŞANLIURFA: 2, Sabah saatlerinden itibaren kar yağışlıBATMAN: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyorDİYARBAKIR: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyorGAZİANTEP: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyorSİİRT: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyorMARDİN: 0, Sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı