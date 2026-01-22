  • USD: 43,22 - 43,29
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB Duyurdu! Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlendi.

22.01.2026
Milyonlarca askerlik çağına gelmiş gencin beklediği son dakika geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) X hesabı üzerinden, bedelli askerlik yerlerinin belli olduğu duyuruldu.

"CELP DÖNEMLERİ VE BİRLİK YERLERİ BELİRLENDİ"

MSB'den yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR

Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz." denildi.

