CHP'li İç Karışlık! Konak Belediyesi’nde Sular Durulmuyor

CHP'li Konak Belediyesinde çöp toplama, zamanında ödenmeyen işçi maşaları, memurlarla yaşanan toplu sözleşme krizlerinden sonra şimdi de disiplin krizi patlak verdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu geçtiğimiz günlerde belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanan imar plan değişikliğine grup kararına uymayarak ret oyu kullanan 2 meclis üyesi için harekete geçti.Edinilen bilgilere göre Mutlu, partisinin il başkanlığına CHP'li Meclis üyeleri Cemal Küpeli ve Cem Eren hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatılmasını talep etti.Kulislerde disiplin talebi ile şikayet edilen 2 meclis üyesine önümüzdeki günlerde yenilerinin ekleneceği öne sürüldü. Mutlu'nun partilisi iki meclis üyesi hakkında kesin ihraç istemiyle il başkanlığına başvuruda bulunması parti içinde ve dışında tepkileri de beraberinde getirdi. İl yönetiminin Mutlu'nun talebini kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu. Eğer talep kabul görürse iki meclis üyesi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilecek.Geçtiğimiz aylarda İzmir'de faaliyet gösteren bir şirket, mülkiyeti kendisine ait Çınarlı Mahallesindeki arazisinin imar planlarında özel sağlık tesisi olarak işlenmesi için plan tadilat başvurusunda bulunmuştu. Konak Belediye Meclisinde gündeme gelen önergeye CHP'li meclis üyeleri Cemal Küpeli, Abdullah Siyahkoç, Simge Tokgöz, Cem Eren, Behçet Emir, Çetin Taylanhan, Alaaddin Kurt, grup kararı alınmış olmasına rağmen yapılaşma ve trafik yoğunluğuna neden olacağı gerekçesi ile ret oyu vermişti. Önerge diğer CHP'li meclis üyelerinin oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmişti. İlçe meclisinde alınan karar daha sonra büyükşehir belediye meclisinden de geçmişti.