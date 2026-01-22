WhatsApp'a çocuk modu geliyor! Hesap açarken artık onay şart

Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, küçük yaştaki kullanıcıların güvenliğini artırmak ve ebeveynlere daha fazla kontrol imkanı sunmak adına değişikliğe gidiyor. Android için yayınlanan 2.26.3.6 Beta sürümünde gün yüzüne çıkan detaylara göre şirket, ebeveynlerin çocukları için oluşturup yönetebileceği 'çocuk hesabı' özelliğini test etmeye başladı.Google Play Beta Programı üzerinden sunulan güncellemede ortaya çıkan 'ebeveynler için birincil kontroller' sistemi, yetişkinlerin ana hesap sahibi olarak hareket etmesine olanak tanıyacak. Yeni yapıda ebeveynler, kurulum aşamasında çocukları adına kısıtlandırılmış yetkilere sahip ayrı bir profil oluşturabilecek.Eğer kullanıcı platformun belirlediği yaş sınırının altındaysa hesabın aktif hale getirilmesi için veli onayı gerekecek. Eşleşme süreci, çocuğun cihazında beliren QR kodun ebeveynin kendi telefonuna okutulmasıyla tamamlanacak. Bağlantı kurulduktan sonra 6 haneli PIN kodu belirlenecek. Çocuklar, ebeveynlerinin haberi olmadan hesap ayarlarını değiştiremeyecekler.Çocuk profilinde varsayılan olarak yüksek gizlilik ayarları aktif olacak. Kullanıcılar rehberlerinde kayıtlı olmayan numaralardan mesaj alamayacak veya bilinmeyen hesaplardan gelen aramaları cevaplayamayacak. Ebeveynler de çocuklarının yeni bir kişiyi rehbere eklemesi gibi durumlarda bildirim alacaklar.Ancak uçtan uca şifreleme teknolojisi nedeniyle ebeveynler dahi olsa mesaj içerikleri, arama kayıtları veya sohbet geçmişleri kesinlikle görüntülenemeyecek.Çocuklara özel oluşturulan hesaplarda riskleri en aza indirmek adına belirli özelliklere erişim engellenecek. 'Güncellemeler' sekmesi, 'Kanallar' özelliği ve 'Sohbet Kilidi' gibi fonksiyonlar ikincil hesaplarda kullanılamayacak.Güncellemeler sekmesinin kapatılması, reşit olmayan kullanıcıların tanımadıkları kişiler tarafından paylaşılan içeriklere maruz kalmasını önleyecek. Sohbet Kilidi özelliğinin devre dışı bırakılması ise ebeveynlerin gerektiğinde çocuğun cihazını kontrol ederken gizlenmiş sohbetlerle karşılaşmamasını garanti altına alacak.Kullanıcı, WhatsApp Hizmet Şartları kapsamında izin verilen yaşa ulaştığında ise ebeveyn kontrolünden ayrılarak tüm özelliklerin açık olduğu standart bir profile dönüştürülebilecek. Henüz test edilen yeniliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağı konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı.