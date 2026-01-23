Yürek Yakan Cinayetin Yıl Dönümü! Mattia Ahmet Minguzzi İçin Aynı Yerde Anma

İstanbul Kadıköy’de 2025 yılının Ocak ayında yaşanan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin yıl dönümünde, acı dinmiyor. Henüz 14 yaşında olan Mattia Ahmet, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda yaşıtlarıyla yaşadığı kısa süreli bir tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, sanıklardan birinin bıçakla saldırdığı, diğerinin ise yere düşen Mattia’ya tekme attığı görülmüştü. Saldırının gerekçesi olarak basit bir “omuz çarpması” gösterilirken, yaşanan vahşet toplumda büyük infiale neden olmuş, çocuklara yönelik şiddet yeniden gündemin ilk sırasına oturmuştu.Acı olayın yıl dönümünde Mattia Ahmet unutulmayacak. 23 Ocak Cuma günü saat 11.00’de, cinayetin işlendiği Kadıköy Salı Pazarı’nda destekçilerin katılımıyla anma programı düzenlenecek. Ailesi, sevenleri ve duyarlı vatandaşların bir araya gelerek Mattia Ahmet’i anması, çocuklara yönelik şiddete karşı güçlü bir mesaj verilmesi bekleniyor.