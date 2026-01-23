Bakan Yerlikaya açıkladı! 17 il merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu

Çağın en büyük tehditlerinden biri olan 'siber suçlarla' mücadele hız kesmeden devam ediyor.Vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, 'siber dolandırıcılık' suçuna yönelik başarılı bir çalışmaya daha imza attı.Son 2 haftadır devam eden ve 17 il merkezli düzenlenen operasyonların detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.Banka hesaplarında 2 milyar 183 milyon liralık işlem hacmi bulunan 118 şüphelinin yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, gözaltındaki şahıslardan 68'inin tutuklandığını belirtti.Yerlikaya paylaşımında, ayrıca şu sözlere yer verdi:17 il merkezli 'siber dolandırıcılık' suçuna yönelik jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarımızda; 2020-2026 yılları içinde hesaplarında 2 milyar 183 milyon TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheliyi yakaladık. 68'i tutuklandı. 45'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.Bu kişiler aracılığıyla işlenen 'siber dolandırıcılık' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, mağdur vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, satılık ev ilanı, sosyal yardım başvurusu' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.