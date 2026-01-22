Apple Google İle Anlaştı! Bambaşka Geliyor...

Apple, merakla beklenen yeni Siri yapay zeka güncellemesi için düğmeye bastı. Güvenilir kaynaklardan Mark Gurman'ın sızdırdığı bilgilere göre, WWDC27'de tanıtılacak iOS 27 ve macOS 27 ile birlikte Siri, ChatGPT ve Gemini gibi devlere kafa tutacak bir sohbet botuna dönüşecek. Bu stratejik hamle, Apple'ın yapay zeka yarışında ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne seriyor.Gurman'ın iddialarına göre Apple, bu büyük dönüşüm için teknoloji devi Google ile iş birliği yapıyor. Süreç, iOS 26.4 ile başlayacak ve Siri'ye Google tarafından geliştirilen özel bir yapay zeka modeli entegre edilecek. Ancak asıl devrim, iOS 27 ve macOS 27 işletim sistemleriyle yaşanacak. Bu güncellemelerle birlikte Siri, temel bir asistandan çok daha fazlası haline gelerek tam teşekküllü bir sohbet botu olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.Bu yeni sistemin, Apple içinde “Campos” kod adıyla anıldığı belirtiliyor. En dikkat çekici detaylardan biri ise bu yapay zeka altyapısının doğrudan Google'ın sunucuları üzerinde çalışacak olması. Bu durum, iki dev şirket arasındaki iş birliğinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Apple'ın, daha önce sohbet botu fikrine mesafeli durduğu bilinse de, yapay zeka pazarının hızla büyümesi ve rakiplerinin başarısı karşısında bu stratejisini değiştirdiği anlaşılıyor.ChatGPT ve Gemini'ın teknoloji dünyasında yarattığı etki, Apple'ı yapay zeka alanında daha agresif bir politika izlemeye itti. Şirketin, bu alandaki liderliği ele geçirmek için Google'ın desteğiyle önemli bir finansal yatırım yaptığı konuşuluyor. WWDC27 etkinliği, Apple'ın bu yeni vizyonunu ve Siri'nin geleceğini tüm dünyaya duyuracağı platform olacak.Bununla birlikte, kullanıcılar için bu gelişme daha akıllı, daha bağlamsal ve çok daha yetenekli bir dijital asistan anlamına geliyor. Siri'nin sadece komutları yerine getiren bir araç olmaktan çıkıp, karmaşık sohbetleri anlayabilen ve yürütebilen bir yardımcıya dönüşmesi bekleniyor.