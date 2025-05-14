Gebze'de kurs merkezinde dehşet anları! Sınıfa girip sopa ve bıçakla ortalığı birbirine kattı!

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi'nde bulunan Gebze Duru Özel Öğretim Kursu binasında meydana geldi. İddiaya göre, teneffüs sırasında bina dışında kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs ile öğrenciler arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından öğrenciler sınıfa döndü. Ancak kısa süre sonra elinde sopa ve bıçakla sınıfa giren saldırgan, 12. sınıf öğrencisi T.A.K.'ye saldırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, şahsın T.A.K.'ye art arda darbeler savurduğu görülüyor.Yaralı öğrenci saldırıdan güçlükle kurtulurken, kurs sahibi müdahale ederek saldırganı sakinleştirdi ve dışarı çıkardı. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, T.A.K. kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Saldırıya uğrayan T.A.K., olay anını şu sözlerle anlattı: 'Teneffüsün sonuydu. Sınıftaki kızlar, dışarıdaki bir adamın bize küfür ettiğini söyledi. Dışarı baktım, ciddi küfürler savuruyordu. Sakin olmasını söyledim ve engelli olabileceğini düşünerek sınıftakilere 'Muhatap olmayın' dedim. Derse başladık, ama adam içeri girdi. Önce yan sınıfa bakmış, sonra bizim sınıfa gelip 'Ne konuşacaksın lan benimle' diyerek sol elinde sopa, sağ elinde bıçakla bana saldırdı. Kurs sahibi gelip onu dışarı çıkardı.''Dershaneden aileme haber verilmedi, ilk yardım kiti bile sağlanmadı. Sadece peçeteye kolonya döküp sırtıma koydular. Dershaneyi erken kapatıp bizi eve yolladılar. Adam yolda pusu kurabilirdi. Kendi imkanlarımızla hastaneye gittik.'Olayın ardından kurs yönetiminin sosyal medya üzerinden özel güvenlik görevlisi arayışına girdiği görüldü. Bu durum, kursun güvenlik önlemlerindeki eksiklikleri ve olaya hazırlıksız yakalandığını gözler önüne serdi.