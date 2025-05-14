Erzurum'da aranan şahıslara yönelik operasyon
Jandarma ekipleri, Erzurum’da yaptığı çalışma ve operasyonlarda hakkında arama kararı olan şahsı yakaladı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 örgüt mensubu, 12 Mayıs 2025 tarihinde Yakutiye ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Şahıs, tutuklanmasını müteakip Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir." denildi.