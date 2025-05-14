Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarımsal diplomasi platformları kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Şuranın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şurada çözüm odaklı istişareler yapıldı. Bitkisel üretimden hayvan sağlığına, balıkçılık ve su ürünlerinden tarımda teknolojik gelişime kadar çok kapsamlı stratejiler belirlendi. Birazdan paylaşacağımız şura kararlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Bu kararları yakinen takip edeceğimi de özellikle vurguluyorum. Dünyayı kasıp kavuran salgın hastalıklardan iklim krizine, savaş ve çatışmalara... Bu yeni dönem bambaşka sorunlarla karşımıza çıkıyor.Akdeniz kuşağında yer alan bir ülke olarak iklim krizinin etkilerini daha çok hissetmeye başladık. Tüm ülkeler iklim krizi ile yüzleşiyor. Su, tarım ve hayvancılık politikalarımızı bu gerçeğin ışığında tayin ediyoruz. Devrim niteliğindeki üretim planlamamızı faaliyete geçirdik. Hangi ürünün nerede ne kadar miktarda ekileceğine biz karar veriyoruz. Çiftçilerimiz hangi ürüne ne kadar destek alacağını biliyor ve ekim planını ona göre yapıyor. Üretim planlamasının olumlu neticelerini önümüzdeki 3 yıl içinde daha net şekilde göreceğiz. Yeni destekleme modelini devreye aldık.İktidara geldiğimiz ilk günden bugüne tarım alanlarının geliştirilmesine hususen önem veriyoruz. Çiftçilerimize 2025'te 62,3 milyar ödeme yaptık.2002'de 3,8 milyar dolardan aldığımız ihracat oranını 32,6 milyar dolara ulaştırdık. Tüm bunları kim yapıyor? 'Tarım bitti' denilen Türkiye yapıyor. Tarım politikalarımızın merkezinde üretimin temel faktörü olan su vardır. Suya 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaptık. Tarımsal hasılamızı 74 milyar dolara yükselttik.Orman yangınlarımıza karşı önlemlerimizi artırdık. Tarım şurasında 86 karar alındı.Küçükbaş hayvancılığın toplam kırmızı et üretimindeki payını yüzde 35'lere çıkarmak için yeni destek programlarını hayata geçireceğiz.Balıkçılık faaliyetlerini güçlendireceğiz ve destekleyeceğiz.Tarımsal kurumlar arasındaki iş birliğini artıracağız.Tarımsal diplomasi platformları kuracağız.Arge merkezleri inşa edeceğizİleri tarım teknolojileri ile ilgili araştırmaların yürütüleceği bir araştırma enstitülerini hayata geçireceğiz.Organize tarım bölgelerini yaygınlaştıracağız.