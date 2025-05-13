Hatay'da alkollü sürücü kaza yaptı: 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde, gece saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı.H.B. idaresindeki Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki araca çarparak metrelerce savruldu.Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.Otomobilin metrelerce savrulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsünün 1.34 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.