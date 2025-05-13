Hatay'da alkollü sürücü kaza yaptı: 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
Reyhanlı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araca çarparak metrelerce savruldu. Kazada 3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı anlar kameraya yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde, gece saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı.
H.B. idaresindeki Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki araca çarparak metrelerce savruldu.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.
Otomobilin metrelerce savrulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsünün 1.34 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
H.B. idaresindeki Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki araca çarparak metrelerce savruldu.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.
Otomobilin metrelerce savrulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsünün 1.34 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.