Edirne'de 2 tırda 128 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında, polisin 2 tırda narkotik köpeği 'Carlos' ile yaptığı aramada, toplam 128 kilo 621 gram skunk ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından yurda giriş yapacak tırlarla ülkeye uyuşturucu getirileceğini belirledi.Teknik ve fiziki takibe alınan 2 tır, yurda giriş yapmak üzere geldiği Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda polis tarafından narkotik köpeği 'Carlos' ile arandı.Aramada A.İ.A.'nın kullandığı tırın dorsesinde 115 kilo skunk ele geçirildi.Sürücüler A.İ.A. ile F.A., gözaltına alındı.Öte yandan polisin uyuşturucu takibine aldığı A.A.B. ve H.Y.'nin kullandığı 2 tır da Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra durdurulup arandı.Tırların birinde 13 kilo 621 gram skunk ele geçirildi.Ele geçirilen toplam 128 kilo 621 gram uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan tır şoförleri A.İ.A., F.A. A.A.B. ve H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından 'uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildi.