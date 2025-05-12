Yürekler ağza geldi! 7 kişi hayatını kaybetti
Endonezya’da turist teknesinin batması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.
Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde bir teknenin batması sonucu 7 turist hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.
Eyaletin arama ve kurtarma ofisi başkanı Muslikun Sodik, yaptığı açıklamada olayın dün saat 16.30 sularında meydana geldiğini belirtti. Sodik, 98 yerli turist ve 6 mürettebatın bulunduğu teknenin Tikus Adası'ndan Bengkulu kentine dönerken battığını belirtti.
Eyaletin arama ve kurtarma ofisi başkanı Muslikun Sodik, yaptığı açıklamada olayın dün saat 16.30 sularında meydana geldiğini belirtti. Sodik, 98 yerli turist ve 6 mürettebatın bulunduğu teknenin Tikus Adası'ndan Bengkulu kentine dönerken battığını belirtti.