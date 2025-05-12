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Yürekler ağza geldi! 7 kişi hayatını kaybetti

Endonezya’da turist teknesinin batması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ekleme: 12.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:27 / Editör: Atilla Özbir
Yürekler ağza geldi! 7 kişi hayatını kaybettiEndonezya'nın Bengkulu eyaletinde bir teknenin batması sonucu 7 turist hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

Eyaletin arama ve kurtarma ofisi başkanı Muslikun Sodik, yaptığı açıklamada olayın dün saat 16.30 sularında meydana geldiğini belirtti. Sodik, 98 yerli turist ve 6 mürettebatın bulunduğu teknenin Tikus Adası'ndan Bengkulu kentine dönerken battığını belirtti.