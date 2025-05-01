Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Ağır bir süreçten geçiyor, hayati riski devam ediyor

Kalbinde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle 15 Nisan akşamı Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumu ciddiyetini korurken İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sürece ilişkin konuştu.Önder'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Güner, 'Acil şifalar diliyoruz, aslında İstanbul'da sunulan özel kamu birlikteliğiyle beraber sağlık hizmetinin ne kadar üst düzeyde olduğunu Sırrı Bey'in operasyonuyla aslında gördük. Hızlı bir şekilde, 3 dakikada ulaşıp 7 dakikada sevk edilen bir hastadan bahsediyoruz ve doğru hastane seçimiyle ilgili kamu özel ayrımı olmaksızın hepsini kendi ekibim olarak kabul ettiğim için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.''Sırrı Bey ağır bir operasyon geçirdi, ağır bir süreçten geçiyor, Rabbim inşallah şifasını verir. Takip ediyoruz, bizim her zaman doktor olarak ümidimiz vardır. En hızlı bir şekilde aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Zor bir süreç geçiriyor, hayati riski hala devam ediyor. Zor bir operasyondan çıktı, inşallah bu süreci atlatır diye ümit ediyorum' diye konuştu.