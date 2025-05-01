Samsun'da iş yerini kurşunlayan 2 kişi gözaltına alındı
Bafra ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kurşunlama sonrası çıkan kavgada yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletle olay yerine gelen İ.A. ve U.D., A.A.'ya ait iş yerine tüfekle 4 el ateş ettikten sonra geldikleri motosikletle kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
KAFASINDA ŞİŞE KIRDI
Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla, olayda kullanılan tüfekle birlikte iki zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan, kurşunlama sonrası olay yerinde çıkan kavgada E.Ö. isimli şahsın, Muhammet Ali Özdemir'in kafasında şişe kırması sonucu Özdemir ağır yaralandı.
YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI
Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Ali Özdemir, buradaki ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.