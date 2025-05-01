BBC’den küstah belgesel! Türkiye’yi işgalci gösterip PKK’yı aklamaya çalıştı

BBC Youtube kanalı 'Yasak Bölge: Türkiye neden Irak'ın içine askeri üsler kuruyor?' başlıklı bir belgesel yayımladı.İngiltere merkezli haber kuruluşu skandal belgeselinde, terör örgütü PKK'ya karşı mücadele amaçlı Türkiye'nin Kuzey Irak'taki artan askeri varlığını hedef gösterdi.BBC, Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadele ettiği alanı 'yasak bölge' olarak nitelendirdi ve buranın gizli bir çatışmanın ön cephesi haline geldiğini iddia etti.İngiliz haber kuruluşu, uydu görüntüleri kullanarak yaptığı özel araştırmada, Kuzey Irak'ta bulunan Türk üslerini ve karakollarını haritalandırdı. Belgeselde ayrıca, alçak ifadelerle teröristleri aklamak için Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesinin askeri bir işgal olduğu ve Irak'ta binlerce kilometrekare toprağı fiilen kontrol altına aldığı öne sürüldü.BBC, bu skandal araştırmasıyla Türk üslerini terör örgütü PKK için hedef haline getirdi.İngiliz haber kuruluşu, 'yasak bölge' adını verdiği Türk üslerinin bulunduğu bölgeye seyahat gerçekleştirdi ve burada Türkiye'nin sivillere zarar verdiğini ileri sürdü.BBC, bu skandal araştırmasıyla Türk üslerini terör örgütü PKK için hedef haline getirdi.Belgeselde ayrıca, Türkiye'ye terörle mücadele konusunda destek veren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de hedef alındı. BBC, IKBY'nin bölgedeki rolünü incelediğini belirterek, Türkiye'nin nüfuzunu artırmasına yardımcı olduğunu savundu.BBC, PKK/KCK sözde yöneticisi Zübeyir Aydar ile de küstah bir röportaj yaptı. İngiliz haber kuruluşu, terör örgütünün propagandasını yapmak için Aydar'a, 'PKK'nın Türk saldırılarında öldürülen sivillerden sorumlu olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusunu sordu.Türkiye'yi kötülemek için fırsat bulan Aydar, 'PKK'nın yanlış yaklaşımları olabilir ancak bu hiçbir şekilde Türkiye saldırılarını haklı çıkarmaz' ifadelerini kullandı.Terör örgütü sözde yöneticisine yöneltilen bir başka soru ise 'Biz (BBC ekibi) bölgedeki yerel halkla konuştuk ve onlar PKK'yı istemediklerini bildirdi. Onlara göre, PKK'nın varlığı Türkiye'yi Kuzey Irak'a davet etti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?' oldu.Ayder soruya, PKK'nın propagandasını yaparak 'Bu yaklaşım doğru değil. Özgürlük istiyorsanız bunun bedelini göze almanız lazım.' ifadeleriyle yanıt verdi.