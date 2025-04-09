Yepyeni özellik geldi! Copilot Vision nasıl çalışıyor?

Microsoft, yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemelerle birlikte dijital asistanı Copilot'u geliştirmeye devam ediyor.Son olarak Windows 11 işletim sistemine entegre edilen Copilot uygulamasına dikkat çekici bir özellik daha eklendi.Copilot Vision olarak adlandırılan bu yeni yetenek, yapay zeka sohbet robotunun kullanıcıların ekranlarında olan biteni görmesini ve bu içerikle etkileşim kurmasını mümkün kılıyor.Copilot Vision özelliği temel olarak, kullanıcıların seçtiği uygulamaların içeriğini görmesine olanak tanıyor.Kullanıcılar, Copilot ile hangi uygulamayı paylaşmak istediklerini belirleyebiliyor ve böylece yapay zeka asistanının o uygulama üzerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyorlar.Bu sayede Copilot, kullanıcılara çeşitli önerilerde bulunabiliyor, görevlerinde yardımcı olabiliyor ve hatta tıklanması gereken düğmeleri vurgulayarak etkileşim kurabiliyor. Ancak şu an için Copilot'un uygulamaları tam olarak kontrol edemediği belirtiliyor.Microsoft, bu yeni özellik ile ortaya çıkabilecek olası gizlilik endişelerini de göz önünde bulundurmuş durumda. Şirket yetkilileri, Copilot Vision'ın yalnızca kullanıcılar istediklerinde aktif olacağını ve yapay zekanın kullanıcı izni olmadan hiçbir içerikle etkileşim kurmayacağını vurguluyor.