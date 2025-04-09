Instagram'a yeni özellik! Şifreyi bilmeyen Reels izleyemeyecek

Instagram, kullanıcı etkileşimini artıracak yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, paylaşımlara gizli kod eklenmesini ve sadece kodu bilenlerin paylaşımlara ulaşmasını sağlıyor.Kullanıcılar, kilitli bir gönderiyle karşılaştıklarında içeriği görüntüleyebilmek için 'Gizli kodu girin' uyarısıyla karşılaşıyor.Bu yenilikçi özellik, hem markalar hem de bireysel kullanıcılar için çeşitli kullanım senaryoları sunuyor.Markalar, örneğin, sadık müşterilerine özel indirimler sunmak veya belirli bir kodu bilen takipçilerine özel içerikler paylaşmak için bu özelliği kullanabilir.Ayrıca, platform dışındaki müşteri bilgileriyle entegre edilerek bölgesel veya kişiselleştirilmiş güncellemeler sunmak da mümkün olabilir.İçerik üreticileri ise süper hayranlarıyla daha özel bir bağ kurabilir, onlara ayrıcalıklı içerikler sunarak etkileşimi artırabilir.Normal kullanıcılar da sadece belirli arkadaşlarına veya takipçilerine yönelik daha hedefli ve özel paylaşımlar yapabilir.Şu an için bu özellik, Instagram'ın kendi hesaplarından birinde yapılan bir test gibi görünüyor.Meta'nın Topluluk Notları özelliğinin de aynı şekilde test edildiği görülüyor. Instagram'a bu test hakkında daha fazla bilgi ve ne zaman daha geniş bir kitleye sunulacağına dair sorular yöneltildi, ancak henüz bir yanıt alınmadı.Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.