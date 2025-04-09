Elektrik kesintileri akaryakıt istasyonunu da vurdu! Kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Siverek ile Çermik arasında, karayolunun 15. kilometresinde bulunan Şenbayram Akaryakıt İstasyonu yetkilileri, yaşanan enerji kesintilerinin sürdürülebilirliği tehdit ettiğini belirtti.'KESİNTİLER BİZİ İFLASIN EŞİĞİNE GETİRDİ'Yüksek maliyetli yatırım yaparak bölgeye hizmet sunmayı ve istihdam yaratmayı hedeflediklerini vurgulayan işletme temsilcisi, “Memleketimize katkı sağlamak amacıyla milyonlarca dolarlık bir yatırım yaptık. Vergimizi zamanında ödedik, personel istihdam ettik. Ancak son dönemde yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri bizi iflasın eşiğine getirdi,” açıklamasında bulundu.'KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'Enerji kesintilerinin yalnızca kendilerini değil, bölgede faaliyet gösteren diğer işletmeleri de olumsuz etkilediğini ifade eden yetkili, “Günlük 8 saat elektriksiz kalmak, üretimi, hizmeti ve ekonomiyi sekteye uğratıyor. Bu tablo böyle devam ederse işletmemizi kapatmak zorunda kalacağız. Bu da hem istihdam kaybı hem de bölge ekonomisinde ciddi bir yara anlamına gelir,” dedi.Şenbayram Akaryakıt İstasyonu'nun yaşadığı bu durum, Siverek'teki diğer işletmelerin de benzer sorunlarla karşı karşıya kalabileceği yönünde endişeleri artırıyor.