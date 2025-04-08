TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun eğilimi ve hareketlerine yönelik bir sunum yaptı. Karahan, enflasyonda düşüş sürecinin devam ettiğini ifade ederek "Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, EUROMETAL Çelik Günü ve 10. YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nda gerçekleştirdiği sunumda, enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.MALİYET ARTIŞLARI YAVAŞLADIBaşkan Karahan, sunumunda enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlendiğini ancak enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu ifade ederek, 'Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir' dedi. Karahan, maliyet artışlarının yavaşladığına vurgu yaptı.ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEME EĞİLİMİNDEKarahan sunum sırasında enflasyonda beklentilerin gerileme eğiliminde olduğunu vurgulayarak 'Enflasyondaki düşüş süreci devam etmektedir' ifadelerini kullandı.Sunumda şu yorumlar dikkat çekti:'Geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler, hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir. Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir. Enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlenmiştir.'DIŞ TİCARETTE İSTİKRARLI SEYİRKarahan, cari işlemlerde, 'Altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi istikrarlı seyretmektedir. Zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payı artmaktadır. Cari işlemler açığı tarihsel olarak düşük seviyelerdedir' diye konuştu.