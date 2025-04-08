5 milyonluk altın külçe buldu! Üstelik bu ilk değil

Ailesinin altın madenciliği işinde olmasından kaynaklı olarak çocukluğundan beri altın aramaya alışkın olduğunu söyleyen Avustralyalı Tyler Mahoney neredeyse her hafta bir altın buluyor. Batı Avustralya'da çok sayıda altın madeni olduğunu söyleyen Mahoney, hafta sonu ise 20 onsluk bir külçe bulduğunu anlattı. Bu külçenin arabasının 3 katı değerinde olduğunu söyledi.Yaşadığı Kalgoorlie kasabası yakınlarında değeri 130 bin dolar yani yaklaşık 5 milyon TL olan külçeyi 'kırmızı toprakla kaplı ve yüksek saflıkta' diyerek tanımlayan Mahoney, aramalarını metal dedektörüyle yapıyor.Reality TV şovu Gold Rush'ta rol alan Mahoney, geçtiğimiz yıl da 35 bin dolar değerinde bir külçe buldu, ondan önce ise 7 bin dolarlık külçe bulduğunu anlattı. Yahoo News'in haberine göre, geçimini bulduğu altınlarla sağlayan Mahoney, günlerini genellikle bir ekskavatör sürerek veya ağır iş makineleri kullanarak altını topraktan ayırarak geçiriyor. Ancak, işi aynı zamanda çok fazla araştırma, arazinin jeolojisi ve topografyasını incelemeyi de gerektiriyor.''Avustralyalılar büyük altın külçeleriyle tanınır'' diyen Mahoney, gelişen teknolojiyle altın bulmanın artık daha kolay olduğunu söyledi.