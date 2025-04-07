Osmaniye’de son bir haftada 194 kişi yakalandı
Osmaniye’de jandarmanın son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, 194 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 24 Mart-07 Nisan tarihlerinde 203 asayiş olayıyla ilgili 194 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ise 4 av tüfeği, 52 av tüfeği fişeği, 3 tabanca, 31tabanca mermisi, 6 gram esrar, 153 gram bonzai, 5 gram amfetamin, 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
11 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 11 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.