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Osmaniye’de son bir haftada 194 kişi yakalandı

Osmaniye’de jandarmanın son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, 194 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 7.04.2025 - 14:45 Güncelleme: 7.04.2025 - 14:45 / Editör: Edin Uslu
Osmaniye’de son bir haftada 194 kişi yakalandı
Osmaniye'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 24 Mart-07 Nisan tarihlerinde 203 asayiş olayıyla ilgili 194 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ise 4 av tüfeği, 52 av tüfeği fişeği, 3 tabanca, 31tabanca mermisi, 6 gram esrar, 153 gram bonzai, 5 gram amfetamin, 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

11 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 11 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Osmaniye’de son bir haftada 194 kişi yakalandı