İstanbul'da eşiyle ilişki yaşayan kuzenini vurdu

Esenyurt'ta bir şahıs, karısıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kuzenine sokak ortasında kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı.

İstanbul'da yasak aşk iddiası kanlı bitti.Esenyurt ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde tek başına yürüyen Berkay Y.'nin yanına bir motosiklet yaklaştı. Motosikletteki şahıs, Berkay Y.'ye kurşun yağdırdı.2 kurşunun isabet ettiği Berkay Y. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Saldırganın olay yerinden motosikletle kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.Berkay Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.Berkay Y.‘nin bir süredir kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu, saldırıyı da kuzeninin gerçekleştirdiği öne sürüldü.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.