MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Türkeş'in mezarına ziyaret
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti.
MHP'den 6 Şubat'ta yapılan resmi açıklamada, 77 yaşındaki Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve kalp kapağının değiştirildiği duyuruldu.
Açıklamada, Bahçeli'nin 4 Şubat'ta 'planlı tetkik ve tedavileri için' hastaneye yatırıldığı, 10 yıl önce takılan kalp kapağında ortaya çıkan dejenerasyon bulguları nedeniyle 6 Şubat'ta yeni bir ameliyat yapıldığı belirtildi.
Başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilen ve evinde istirahat eden Bahçeli'nin ne zaman mesaiye başlayacağı merak ediliyordu...
ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ
Bahçeli, 2 aylık aranın ardından bugün ilk kez görüntülendi.
Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.