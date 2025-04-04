MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Türkeş'in mezarına ziyaret

MHP'den 6 Şubat'ta yapılan resmi açıklamada, 77 yaşındaki Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve kalp kapağının değiştirildiği duyuruldu.Açıklamada, Bahçeli'nin 4 Şubat'ta 'planlı tetkik ve tedavileri için' hastaneye yatırıldığı, 10 yıl önce takılan kalp kapağında ortaya çıkan dejenerasyon bulguları nedeniyle 6 Şubat'ta yeni bir ameliyat yapıldığı belirtildi.Başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilen ve evinde istirahat eden Bahçeli'nin ne zaman mesaiye başlayacağı merak ediliyordu...ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN MEZARINI ZİYARET ETTİBahçeli, 2 aylık aranın ardından bugün ilk kez görüntülendi.Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.