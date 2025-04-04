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Beyaz Gazete
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Türkeş'in mezarına ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Türkeş'in mezarına ziyaret
Ekleme: 4.04.2025 - 14:01 Güncelleme: 4.04.2025 - 14:10 / Editör: Atilla Özbir
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Türkeş'in mezarına ziyaret
MHP'den 6 Şubat'ta yapılan resmi açıklamada, 77 yaşındaki Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve kalp kapağının değiştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, Bahçeli'nin 4 Şubat'ta 'planlı tetkik ve tedavileri için' hastaneye yatırıldığı, 10 yıl önce takılan kalp kapağında ortaya çıkan dejenerasyon bulguları nedeniyle 6 Şubat'ta yeni bir ameliyat yapıldığı belirtildi.

Başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilen ve evinde istirahat eden Bahçeli'nin ne zaman mesaiye başlayacağı merak ediliyordu...

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Bahçeli, 2 aylık aranın ardından bugün ilk kez görüntülendi.

Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Türkeş'in mezarına ziyaret