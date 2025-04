Bir kentimizde kene alarmı: Uzmanlardan tedbir çağrısı

Yozgat'ın Araplı kasabasında hayvancılık ve tarımla uğraşan Lokman Atıl, bölgede bu yıl kene istilasının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, 'Hayvancılık ve tarımla uğraşıyorum. Bu yıl aşırı derecede kene istilası var, aşırı derecede kene popülasyonu var. Bir yemek yeme saatinde yani 10-15 dakika içerisinde oturduğum yerde üzerimden 10-15 tane kene attığımı biliyorum. Bu durumdan çok rahatsızım, bu konuya el atılmasını istiyorum' dedi.Sorgun'da yaşayan Tacettin Özdemir ise, 'Boş zamanlarımızda bağ bahçe işleri ile uğraşıyoruz. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan keneler bölgemizde yoğun. Bunları önlemek için çalıştığımız alanlarda vücut yüzeylerimizi genelde kapalı tutuyoruz, çoraplarımızı paçamızın üzerine çekiyoruz, vücudumuza kenenin temas etmemesini sağlıyoruz. Bir de tavuk besliyoruz. Tavuklar keneleri yediği için güvenli ortam oluşuyor. Onun dışında her alanda, her ortamda yeşillikte kene çıkabiliyor. Geçen hafta bahçede uğraşırken kene tutması yaşadık, fark edemedik, evin içine girince gördük keneyi. O anda böyle bir durum yaşayan insanlar hemen keneyi tutup kendi çıkarmaya çalışmasın. Hemen sağlık kuruluşuna giderek doktor gözetiminde kenenin çıkarılmasını sağlamalı. Kendisi çıkardığı takdirde bayağı bir sorun yaşayacaktır. İnsanların böyle bir durumla karşılaştığında ne olursa olsun hemen bir sağlık kuruluşuna gitmesini tavsiye ediyoruz' ifadelerini kullandı.Enfeksiyon Hastalıkları Hekimi Uz. Dr. Edip Bayrak da sağlık personelinin ve vatandaşların kene konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bahar aylarının kene faaliyetlerinin arttığı dönemler olduğuna dikkat çeken Dr. Bayrak, kene konusunda sağlık personeline verdiği konferanstan sonra şu bilgileri paylaştı:'Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığı, Yozgat'ta özellikle Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde endemik olarak görülen bir hastalık. Şu an hastalığın başlangıcı olan mevsime girmiş bulunmaktayız. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kanamalı viral bir hastalık olup, yüzde 7-8 oranında mortaliteye sahiptir. Yani 100 hastanın 7'sini, 8'ini kaybediyoruz her yıl. Yozgat'ta özellikle kırsalda yaşayan çiftçiler ve sağlık personeli bu riskle karşı karşıya. Bunun yanı sıra balık tutmak veya piknik yapmak için bu bölgelere giden vatandaşlarımız da dikkatli olmalı. Uzun çoraplar, beyaz veya açık renkli kıyafetler tercih edilmeli.'Hastalığın belirtilerine de değinen Dr. Bayrak, 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı semptomları gribal enfeksiyon semptomları gibidir. Ateş, eklem ağrısı, kas ağrısı, vücutta döküntü, küçük kanamalar, diş eti kanaması, burun kanaması şeklinde kendini gösterir. Kene teması olduğu zaman o kenenin en kısa zamanda vücuttan uzaklaştırılması gerekiyor. Eğer uzaklaştıramazlarsa en kısa zamanda herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurup, o kenenin uzaklaştırılıp doktor takibine girmeleri gerekiyor' dedi.