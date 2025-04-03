Türk polisine tacizci iftirası! Berna Laçin paylaşımını sildi! Emniyet'ten açıklama...
Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşları sokağa çağırdı. İstanbul ve bazı şehirlerde protestolar yaşanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. CHP'ye yakın isimlerden Berna Laçin, sosyal medyada polis tarafından gözaltındaki kadınların taciz edildiğini iddia etti. Gelen tepkiler üzerine Laçin paylaşımını silmek zorunda kaldı. Gazeteci Fatih Altaylı da iddiaları gündeme getirdi ve konuya ilişkin araştırma yapılmasını önerdi. Emniyet, söz konusu iftiraların asılsız olduğunu vurgulayarak, sosyal medyada bu suçlamaları yayanlar hakkında yasal işlem başlattığını açıkladı. İşte detaylar... .
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yolsuzlukların ardından tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel vatandaşları sokağa davet etti..
CHP'YE YAKIN İSİMLERDEN TÜRK POLİSİNE 'TACİZCİLER' İFTİRASI
Başta İstanbul olmak üzere bazı şehirlerde provokasyonlar yaşanırken çok sayıda kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Bu olay sonrası CHP'ye yakın isimler iftira atarak Türk polisini hedef aldı.
BERNA LAÇİN VE FATİH ALTAYLI...
Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet güçlerinin gözaltına alınan kadınları taciz ettiği iddia ederek polise 'tacizci' iftirası attı. Laçin, CHP ve İmamoğlu'nu savunmak için bu kara propagandayı üstlendi.
Laçin paylaşımında, 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz' ifadelerine yer vermesi sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.
Gelen tepkilerden sonra Laçin'in attığı tweeti silmesi ise sosyal medyada alay konusu oldu.
FATİH ALTAYLI: İDDİALAR ARAŞTIRILMALI
Gazeteci Fatih Altaylı ise 'Gençlerin ifadeleri dolaşıyor. Aileler tarafından sızdırılmış tutanaklar var. Bakanlık bu iddiaların araştırılmasını söylemesi lazım.' ifadelerini kullandı.
Öte yandan Emniyet Müdürlüğü tarafından polise atılan iftiraya ilişkin açıklama yapıldı. İşte o açıklamanın detayları:
EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ: MESNETSİZ ALÇAK BİR İFTİRA
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz.' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz alçakça yapılan iftiralardır.
Türk polis teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir. Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur. kamuoyuna saygıyla duyurulur..