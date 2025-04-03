Türk polisine tacizci iftirası! Berna Laçin paylaşımını sildi! Emniyet'ten açıklama...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yolsuzlukların ardından tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel vatandaşları sokağa davet etti..Başta İstanbul olmak üzere bazı şehirlerde provokasyonlar yaşanırken çok sayıda kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Bu olay sonrası CHP'ye yakın isimler iftira atarak Türk polisini hedef aldı.Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet güçlerinin gözaltına alınan kadınları taciz ettiği iddia ederek polise 'tacizci' iftirası attı. Laçin, CHP ve İmamoğlu'nu savunmak için bu kara propagandayı üstlendi.Laçin paylaşımında, 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz' ifadelerine yer vermesi sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.Gelen tepkilerden sonra Laçin'in attığı tweeti silmesi ise sosyal medyada alay konusu oldu.Gazeteci Fatih Altaylı ise 'Gençlerin ifadeleri dolaşıyor. Aileler tarafından sızdırılmış tutanaklar var. Bakanlık bu iddiaların araştırılmasını söylemesi lazım.' ifadelerini kullandı.Öte yandan Emniyet Müdürlüğü tarafından polise atılan iftiraya ilişkin açıklama yapıldı. İşte o açıklamanın detayları:Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz.' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz alçakça yapılan iftiralardır.Türk polis teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir. Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur. kamuoyuna saygıyla duyurulur..